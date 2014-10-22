Staffel 1Folge 2vom 22.10.2014
Unterhaltsklage: Schwanger trotz VerhütungJetzt kostenlos streamen
Ingo Lenßen: Ihr Urteil bitte!
Folge 2: Unterhaltsklage: Schwanger trotz Verhütung
46 Min.Folge vom 22.10.2014
Der Verkäufer eines Porsche beendete seine eBay-Auktion frühzeitig, weil das Höchstgebot für den Flitzer nur bei 5,50 Euro lag. Geht der Käufer leer aus, oder muss der Wagen ausgehändigt werden? Und: Hat eine Patientin, die trotz Verhütungsmittel schwanger wurde und ihren Arzt auf Unterhalt für das Kind verklagte, tatsächlich Recht bekommen? Im Studio ist außerdem Cornelia Breckwoldt zu Gast, deren Schwester von einem Stalker umgebracht wurde.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ingo Lenßen: Ihr Urteil bitte!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0