Staffel 1Folge 6vom 19.11.2014
Folge 6: Lotto-Gewinn mit Ex teilen?
46 Min.Folge vom 19.11.2014
Während des Autofahrens mit dem Handy zu telefonieren kann richtig teuer werden. Daher sind Verkehrssünder um keine Ausrede verlegen, wenn die Polizei das Gespräch unterbricht. Verkehrsrechts-Experte Oliver Ahegger präsentiert die kreativsten Ausflüchte. Im Crime-Talk berichten Angehörige des zu Tode gehetzten Giuseppe Marcone, wie sie mit dem milden Urteil gegen die Täter leben können. Und: Muss man seiner Ex-Frau etwas von den Lottomillionen abgeben?
