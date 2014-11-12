Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ingo Lenßen: Ihr Urteil bitte!

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 12.11.2014
Mietminderung wegen Pinkelgeräuschen?

Folge 5: Mietminderung wegen Pinkelgeräuschen?

47 Min.Folge vom 12.11.2014

Rechtsanwalt Jürgen Schirrmacher berichtet von einem besonders kuriosen Fall: Weil sich ein Ehepaar von den Pinkelgeräuschen seines Nachbarn gestört fühlte, zahlte es einfach weniger Miete. Im Crimetalk erläutert Rechtsanwältin Monika Roas, wie ein Sorgerechtsstreit zwischen zwei Elternteilen ausging, die jeweils in Abu Dhabi und Deutschland lebten. Und: Wem gehört eigentlich das Zahngold von eingeäscherten Toten? Dürfen Krematoriumsmitarbeiter das Edelmetall einfach einbehalten?

