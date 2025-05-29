Inside Tom Cruise
Folge 1: Ein neuer Stern
42 Min.Folge vom 29.05.2025Ab 12
In den frühen 80er Jahren beginnt Tom Cruise seine Schauspielkarriere in einigen kleineren Rollen. Diese verhelfen dem ambitionierten Newcomer zu immer größeren Parts und bringen ihm schließlich den Durchbruch in "Lockere Geschäfte".
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2024 The Nacelle Company, LLC