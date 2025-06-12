Inside Tom Cruise
Folge 5: Mission: Impossible
42 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12
In den 90er Jahren gründen Tom Cruise und seine Agentin Paula Wagner eine gemeinsame Produktionsfirma. Ihr erstes Projekt ist das Action-Spektakel "Mission: Impossible", das sie zusammen mit Paramount Pictures umsetzen wollen. Tom Cruise ist fest entschlossen, die riskanten Stunts im Film selbst durchzuführen.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2024 The Nacelle Company, LLC