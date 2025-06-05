Inside Tom Cruise
Folge 3: Es wird ernst
42 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12
Durch seine Rolle in "Top Gun" wird Tom Cruise weltweit zum absoluten Megastar. Doch er möchte auch als ernsthafter Schauspieler wahrgenommen werden und wählt seine nächsten Projekte dementsprechend aus. In "Rain Man" brilliert er neben Dustin Hoffman, und für "Geboren am 4. Juli" wird er sogar für den Oscar nominiert.
