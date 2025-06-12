Inside Tom Cruise
Folge 6: Toms Vermächtnis
42 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12
Über 30 Jahre nach dem ursprünglichen "Top Gun"-Film arbeitet Tom Cruise an der Fortsetzung des Blockbusters. Der Perfektionist stellt hohe Anforderungen an sein Team und die anderen Schauspieler, die monatelang in echten Jets trainieren müssen. Die aufwendige Produktion zahlt sich aus, denn der Film ist ein riesiger Erfolg an den Kinokassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside Tom Cruise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2024 The Nacelle Company, LLC