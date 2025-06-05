Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Tom Cruise

Mit Vollgas durch die 90er

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 05.06.2025
Mit Vollgas durch die 90er

Mit Vollgas durch die 90erJetzt kostenlos streamen

Inside Tom Cruise

Folge 4: Mit Vollgas durch die 90er

42 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12

In den 90er Jahren spielt Tom Cruise in einem erfolgreichen Film nach dem anderen. Doch die Auszeichnung mit dem Oscar bleibt ihm weiterhin verwehrt. Für "Jerry Maguire - Spiel des Lebens" wird er schließlich erneut als bester Hauptdarsteller nominiert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Tom Cruise
ProSieben MAXX
Inside Tom Cruise

Inside Tom Cruise

Alle 1 Staffeln und Folgen