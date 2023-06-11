Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 11.06.2023: Garage gut, alles gut
22 Min.Folge vom 11.06.2023
Ein Paar mit zwei großen Hunden hat es satt, in einer Wohnung mit einem Schlafzimmer und einem Bad auf Whidbey Island eingepfercht zu sein. Als frisch verheiratetes Paar möchten sie unbedingt Platz für Besuche von Familie und Freunden haben, damit sie ihr neues Haus auf der malerischen Insel zeigen können. Sie suchen ein Haus in der Nähe des Marinestützpunkts mit einem großen Garten für die Hunde und einer großen Garage, in der er Joshua, der bei der Navy ist, eine Werkstatt einrichten kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.