Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 04.06.2023: Neubau oder Umbau?
22 Min.Folge vom 04.06.2023
Der stellvertretende Schulleiter Scott und der Lehrer Michael ziehen von West Hempstead, NY, in die paradiesische Küstenstadt Long Beach, NY. Sie planen ihren Umzug schon seit Jahren und wollen ein Haus oder eine Wohnung mit zwei bis drei Zimmern so nah am Strand wie möglich finden. Damit ihr Neustart unter der Sonne so schnell wie möglich funktioniert, zeigt ihnen ihr Makler zuerst ein Musterhaus und im Anschluss verschiedene Objekte, die knapp über ihrem Budget von 480.000 Dollar liegen. Ist auch das Traumhaus des Paares dabei?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.