Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 04.06.2023: Das 3-Generationen-Haus
22 Min.Folge vom 04.06.2023
Nach 42 Umzügen ist die Anwältin Heidi bereit, in Long Beach, New York, Wurzeln zu schlagen. Sie wird sich ihr neues Haus mit ihrer Mutter und ihrem erwachsenen Sohn teilen, deshalb brauchen die drei Generationen viel Platz, um sich individuell entfalten zu können. Außerdem hofft sie, eine Immobilie zu finden, die nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt ist, einen großen Garten für ihren Hund hat und eine große Küche für den Sonntagsbrunch bietet. Gemeinsam mit ihrem Sohn besichtigt sie tolle Anwesen, die in ihrem Budget von 600.000 Dollar liegen.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.