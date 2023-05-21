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Island Life - Traumhaus gesucht

Strandhaus bei Mama

HGTVFolge vom 21.05.2023
Strandhaus bei Mama

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 21.05.2023: Strandhaus bei Mama

22 Min.Folge vom 21.05.2023

Megan und Kyle möchten ein Ferienhaus im traumhaften Kill Devil Hills kaufen. Gerade wohnen sie eine Stunde entfernt in Virginia, doch sie lieben den Kleinstadt-Vibe am Meer und möchten in spätestens fünf Jahren ihren Lebensmittelpunkt komplett dorthin verlegen. Um dies zu verwirklichen, möchten sie ein Haus mit vier Zimmern und einem offenen Grundriss finden, die sie für ein paar Jahre auch vermieten können, bevor sie endgültig umziehen. Ein eingezäunter Garten für ihre beiden Hunde ist ein Muss, und etwas Einzugsfertiges hat hohe Priorität.

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