Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 25.06.2023: Eine Insel in Ohio
22 Min.Folge vom 25.06.2023
Ein viel beschäftigtes Paar möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und zieht von Dublin, Ohio, nach Indian Lake. Sie sind auf der Suche nach einem Haus mit einem großen Garten für ihre Hunde und vier bis fünf Schlafzimmern und drei Bädern, damit sie ihre Freunde und Familie willkommen heißen können. Da ihre Tochter nächstes Jahr aufs College geht, möchten sie ihr Traumhaus am Wasser finden, um so viel Zeit wie möglich gemeinsam zu verbringen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.