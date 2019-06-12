Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

HGTVFolge vom 12.06.2019
21 Min.

Das Leben ist zu kurz, um Träume auf Eis zu legen! Als Jorge, Jackie und ihre Tochter Jillian 5 Millionen Dollar im Lotto gewinnen, möchten sie sich endlich eine Pferdefarm kaufen. David Bromstad sucht mit der Familie das perfekte Grundstück mit Haus, Land und Ställen für die Pferde in der Kleinstadt Loxahatchee in Florida.

