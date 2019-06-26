Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Großes Haus für kleines Geld

HGTVFolge vom 26.06.2019
Großes Haus für kleines Geld

Großes Haus für kleines GeldJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 26.06.2019: Großes Haus für kleines Geld

21 Min.Folge vom 26.06.2019

Mit ihren jüngst gewonnenen drei Millionen Dollar kann sich ein Paar aus New York ihr Traumhaus in ihrer alten Nachbarschaft Northport auf Long Island leisten. David Bromstad zeigt den beiden nette Häuser direkt am Strand, doch mehr im Kern von Long Island würden sie deutlich mehr für ihr Geld bekommen. Jetzt müssen sie sich entscheiden, was ihnen wichtiger ist.

Alle verfügbaren Folgen