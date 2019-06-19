Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 19.06.2019: Ein Paradies für Hunde
20 Min.Folge vom 19.06.2019
Nachdem Shane fast jeden Tag Lotto spielt, gewinnt er tatsächlich eine Million Dollar! Jetzt können er und seine Freundin Crystal ihr erstes Haus in Tallahassee, Florida, kaufen. Crystal wünscht sich ein modernes Haus, das sofort einzugsbereit ist und Shane ist ein großer Garten für die beiden Hunde wichtig. David Bromstad sucht nach einem Haus, das den Ansprüchen beider gerecht wird.
