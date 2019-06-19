Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Ein Paradies für Hunde

HGTV
Ein Paradies für Hunde

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 19.06.2019: Ein Paradies für Hunde

20 Min.

Nachdem Shane fast jeden Tag Lotto spielt, gewinnt er tatsächlich eine Million Dollar! Jetzt können er und seine Freundin Crystal ihr erstes Haus in Tallahassee, Florida, kaufen. Crystal wünscht sich ein modernes Haus, das sofort einzugsbereit ist und Shane ist ein großer Garten für die beiden Hunde wichtig. David Bromstad sucht nach einem Haus, das den Ansprüchen beider gerecht wird.

