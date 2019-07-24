Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 24.07.2019: Der Fuhrpark hat Vorrang
21 Min.Folge vom 24.07.2019
Jesus spielt regelmäßig Lotto, hat aber nie mehr als 100 Dollar gewonnen. Sein Glück ändert sich, als er einen Lottoschein für 20 Dollar kauft, der ihm einen Gewinn von vier Millionen Dollar bringt. Jetzt braucht der Auto-Fan eine neue Bleibe in Kankakee, Illinois, um alle seine neuen, extravaganten Wägen unterzubringen.
