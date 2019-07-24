Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 24.07.2019

Jesus spielt regelmäßig Lotto, hat aber nie mehr als 100 Dollar gewonnen. Sein Glück ändert sich, als er einen Lottoschein für 20 Dollar kauft, der ihm einen Gewinn von vier Millionen Dollar bringt. Jetzt braucht der Auto-Fan eine neue Bleibe in Kankakee, Illinois, um alle seine neuen, extravaganten Wägen unterzubringen.

