Viel Platz für die EnkelinnenJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 17.07.2019: Viel Platz für die Enkelinnen
21 Min.Folge vom 17.07.2019
Scott kauft ein Rubbellos mit der Nummer „22“, weil das die Glückszahl von Page ist - und gewinnt eine Million Dollar! Das Paar sucht nach einem schönen Familienhaus in Champaign, Illinois. David Bromstad findet das perfekte Anwesen. Es folgt ein weiterer Grund, die Champagner-Korken knallen zu lassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.