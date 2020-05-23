Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 23.05.2020
Patty wurde dank eines Rubbelloses zur Millionärin! Sie beauftragt David Bromstad, Ausschau nach einem Traumhaus in dem noblen Vorort Spring Hill in Florida zu halten. Der Haus-Profi zeigt ihr fabelhafte Häuser und erkundet nebenbei die Gegend in Florida, die als „Adventure Coast“ bekannt ist.

