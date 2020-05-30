Die Suche nach dem RohdiamantenJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 30.05.2020: Die Suche nach dem Rohdiamanten
22 Min.Folge vom 30.05.2020
Mit einem Rubbellos gewann Nick 100.000 Dollar und ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Zuhause in Bangor, Pennsylvania. David Bromstad soll helfen, ein Einfamilienhaus mit verhältnismäßig kleinem Budget zu finden. Hinzu kommt: Der Gewinner und seine Frau wünschen sich eine Garage mit Platz für drei Autos. Findet David einen Rohdiamanten?
