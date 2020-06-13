Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

HGTVFolge vom 13.06.2020
Folge vom 13.06.2020: Lebenslanger Reichtum

Ein Lottospieler gewann glatte sieben Millionen Dollar, nachdem er drei Jahre lang auf die gleichen Zahlen setzte. Anstatt sich selbst eine Villa zu kaufen, schickt er David Bromstad auf die Suche nach einem Haus für seine Mutter. Er soll ein Anwesen in Texas finden, in dem sie ihre Rente genießen kann.

