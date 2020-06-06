Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 06.06.2020: Jetzt kaufen, später erben
22 Min.Folge vom 06.06.2020
Ein Bauarbeiter gewann 250.000 US-Dollar und möchte mit David Bromstads Hilfe ein Haus in der Nähe seiner acht erwachsenen Töchter kaufen. Eine Tochter unterstützt bei der Haussuche und lässt dabei ihre eigenen Wünsche und Unterhaltungsmöglichkeiten für alle Enkel mit einfließen. Schließlich wird das Haus irgendwann mal vererbt werden…
