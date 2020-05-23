Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 23.05.2020: Das Haus am See
21 Min.Folge vom 23.05.2020
Ein Los für fünf Dollar bescherte einem New Yorker Ehepaar einen Gewinn von einer Million Dollar. Das Geld wollen sie in ihren jahrelangen Traum investieren, ein zweites Zuhause am Oneida Lake zu besitzen. David Bromstad nimmt die Herausforderung an, ein Haus zu finden, das die lange Wunschliste und das Budget des Paares erfüllt.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.