Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko und Klaas als lebende Dartscheiben

ProSiebenStaffel 3Folge 8vom 22.09.2020
Joko und Klaas als lebende Dartscheiben

Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 8: Joko und Klaas als lebende Dartscheiben

119 Min.Folge vom 22.09.2020Ab 12

Wer oder was kann Joko und Klaas dazu bringen als lebende Dartscheibe zu fungieren, in elektrischen Rollstühlen einen Rosenkavalier herauszufordern oder einen Millionen-Wurf zu wagen? Na klar: ProSieben! Immerhin winken den beiden 15 Minuten Live-Sendeminuten. Zur Sicherheit bringen wir als Anreiz noch Jenke von Wilmsdorff ins Spiel.

