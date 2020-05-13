Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 2vom 13.05.2020
Folge 2: Joko & Klaas LIVE

17 Min.Folge vom 13.05.2020Ab 12

Am Dienstagabend haben Joko & Klaas gegen ProSieben gewonnen. Jetzt räumen wir für sie den besten Sendeplatz frei und schieben unseren Serien-Mittwoch. 15 Minuten lang senden Joko & Klaas live aus Berlin und können tun und lassen, was sie wollen. Niemand weiß, was geschieht: ProSieben distanziert sich von sämtlichen Inhalten der außergewöhnlichsten Viertelstunde im deutschen Fernsehen. "Joko & Klaas LIVE" gibt es ein einziges Mal zu sehen - danach nirgendwo wieder ...

ProSieben
