Joko & Klaas gegen ProSieben

Schaffen Joko & Klaas das Triple?

ProSiebenStaffel 3Folge 3vom 19.05.2020
Schaffen Joko & Klaas das Triple?

Folge 3: Schaffen Joko & Klaas das Triple?

113 Min.Folge vom 19.05.2020Ab 12

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Doch wird es Joko und Klaas erneut gelingen, gegen ProSieben 15 Minuten Sendezeit zu gewinnen? Wir schicken unter anderem Riccardo Simonetti und Katrin Bauerfeind ins Rennen, um das Triple des Duos zu verhindern!

