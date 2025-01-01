15 Minuten oder ewige Schande?Jetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 9: 15 Minuten oder ewige Schande?
118 Min.Ab 12
15 Minuten Ruhm oder ewige Schande - darum geht es einmal mehr bei "Joko & Klaas gegen ProSieben". Und diesmal ist eine echte Sender-Legende am Start: Elton! Aber auch Alice Merton oder Thore Schölermann wollen den Sieg für ProSieben nach Hause holen.
