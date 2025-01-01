Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 7: Not und Elend gegen ProSieben
116 Min.Ab 12
"Not & Elend gegen ProSieben" heißt es nach der verlorenen letzten Folge. Not & Elend fordern erneut einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Not & Elend, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.
