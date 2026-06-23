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Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof

Das Mangold-Fest

HGTVFolge vom 23.06.2026
Das Mangold-Fest

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Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof

Folge vom 23.06.2026: Das Mangold-Fest

43 Min.Folge vom 23.06.2026

Auf dem Hof in Brårud beginnt die Pflanzsaison, doch die romantischen Vorstellungen vom einfachen Landleben geraten schnell ins Wanken. Jon und Ellen merken, wie viel Arbeit wirklich hinter dem Gemüseanbau steckt. Gleichzeitig sorgen Jon und Audun mit einem ungewöhnlichen Festival vor dem örtlichen Supermarkt für Aufmerksamkeit im Ort.

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