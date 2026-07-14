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Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof

Rettet die Ernte!

HGTVFolge vom 14.07.2026
Rettet die Ernte!

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Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof

Folge vom 14.07.2026: Rettet die Ernte!

43 Min.Folge vom 14.07.2026

Jons Tochter Liv zieht auf den Hof und muss sich erst einmal in das Leben auf dem Land einfinden. Während Jon seine neue Rolle als Lehrmeister genießt, gerät er bei einem lokalen Theaterstück als „Jupiter Ravnskygge“ selbst in ungewohnte Situationen. Gleichzeitig steht die große Frage im Raum, ob die Ernte auf Brårud überhaupt noch rechtzeitig eingebracht werden kann.

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