Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof
Folge vom 30.06.2026: Verbrannte Ernte
43 Min.Folge vom 30.06.2026
Jon und Ellen hoffen auf eine gute Platzierung bei der Frühlingsmesse in Nannestad, doch schon bei der Ankunft kommen Ellen Zweifel. Während Jon versucht, seine Angst vor großen Tieren zu überwinden, wartet auf dem Hof bereits die nächste Herausforderung. Eine schlimme Entdeckung auf dem Feld sorgt zusätzlich für Sorgen und Anspannung.
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Genre:Unterhaltung, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.