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Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof

Verbrannte Ernte

HGTVFolge vom 30.06.2026
Verbrannte Ernte

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Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof

Folge vom 30.06.2026: Verbrannte Ernte

43 Min.Folge vom 30.06.2026

Jon und Ellen hoffen auf eine gute Platzierung bei der Frühlingsmesse in Nannestad, doch schon bei der Ankunft kommen Ellen Zweifel. Während Jon versucht, seine Angst vor großen Tieren zu überwinden, wartet auf dem Hof bereits die nächste Herausforderung. Eine schlimme Entdeckung auf dem Feld sorgt zusätzlich für Sorgen und Anspannung.

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