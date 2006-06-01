Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 151

Staffel 11Folge 1vom 01.06.2006
Ab 6

Andreas will Silkes Gefühle nicht verletzen und schlägt ihr einen Kompromiss vor. Daniel versucht verzweifelt mit Marie zu reden, wird jedoch von Charlotte abgewiesen. Annabelle bekommt es nun mit der Angst zu tun und beschließt, Charlotte einen Besuch abzustatten. Was hat Marie ihr alles erzählt?

