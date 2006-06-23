Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 160

TelenovelaStaffel 11Folge 10vom 23.06.2006
Folge 160

Folge 160Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 10: Folge 160

43 Min.Folge vom 23.06.2006Ab 6

Julia ist maßlos enttäuscht und sucht Abstand zu Frederik. Währenddessen fährt die Polizei fort, Freunde und Familie zu befragen. Kolja spendet Charlotte Kraft, um mit der Situation umgehen zu können. Annabelle versucht alles, um die Lage wieder in den Griff zu bekommen, und Julia muss entsetzt dabei zusehen, wie die Polizei ihren neuen Hauptverdächtigen abführt.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen