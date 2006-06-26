Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 161

TelenovelaStaffel 11Folge 11vom 26.06.2006
Folge 11: Folge 161

43 Min.Folge vom 26.06.2006Ab 6

Julia und die Kollegen sind schockiert. Kolja macht sich große Sorgen um Charlotte, die der Polizei weitere Beweise liefern will. Annabelle wird angesichts der Ereignisse vorläufig die Firmenleitung übertragen. Endlich scheint sie ihr Ziel erreicht zu haben, da taucht ein unliebsamer Bekannter auf.

