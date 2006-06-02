Julia - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 152
43 Min.Folge vom 02.06.2006Ab 6
Daniel lässt Frederik zähneknirschend wieder in der Firma arbeiten. Julia beobachtet Annabelles panische Reaktion, als sie dieser mitteilt, dass Marie und Daniel sich endlich aussprechen wollen. Was hat sie zu verbergen? Annabelle versucht Marie zu stoppen, bevor Daniel die ganze Wahrheit erfährt und legt eine falsche Fährte - mit Folgen.
