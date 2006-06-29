Julia - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 164
43 Min.Folge vom 29.06.2006Ab 6
Julia verspricht Daniel, für ihn da zu sein. Er schöpft neue Kraft und fordert zu Annabelles Entsetzen ein erneutes Gespräch mit seinem Anwalt. Charlotte distanziert sich völlig von der Außenwelt. Julia findet am Bootshaus einen Hinweis auf die Tatnacht und einen möglichen Zeugen, der für sie leider kein Unbekannter ist.
