Julia - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 196
43 Min.Folge vom 23.08.2006Ab 6
Frederik und Julia sind mit Daniel einer Meinung. Auch wenn sich Daniel den beiden gegenüber sehr verschließt, wollen sie verhindern, dass Charlotte bei Marie die fragwürdige Behandlungsmethode anwendet. Während Dietmar Birgit seine Bedürftigkeit vortäuscht und sie um Unterstützung bittet, ist die letzte Chance für Annabelle und Katy gekommen: Die Wahrheit endgültig zu vertuschen ist zum Greifen nah.
