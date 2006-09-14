Julia - Wege zum Glück
Folge 15: Folge 210
43 Min.Folge vom 14.09.2006Ab 6
Frederik versucht die Ruhe zu bewahren. Doch als Julia vorschlägt, Daniel zu informieren, reagiert er gereizt. Jan startet bei Silke eine weitere Offensive, doch die weist ihn kurzerhand aus der Wohnung. Entsetzt muss die verbliebene Familie Gravenberg feststellen, was Annabelle vor ihrer Abreise für einen Schaden angerichtet hat. Nina entdeckt beim Fotografieren zufällig ihren Onkel Dietmar und wird Zeugin eines interessanten Vorgangs.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises