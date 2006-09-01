Julia - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 202
43 Min.Folge vom 01.09.2006Ab 6
Julia bewundert Maries Stärke, doch die kann sich an nichts erinnern. Silke versucht, an die geforderten Unterlagen zu kommen, um Andreas aus der brenzligen Lage zu befreien. Leider ohne Erfolg. Daniel will Annabelle ausbezahlen, um sie endgültig aus der Firma und damit auch aus seinem Leben zu verbannen. Diese erneute Ablehnung ihres geliebten Sohnes verkraftet Annabelle nicht und entschließt sich zu einer letzten Verzweiflungstat.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises