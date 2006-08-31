Julia - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 201
43 Min.Folge vom 31.08.2006Ab 6
Julia und die Gravenbergs erfahren schockiert von Katys Verschwinden. Nun kann Annabelles Alibi für die Tatnacht nicht mehr überprüft werden. Als Daniel weiter gegen seine Mutter wettert, gibt diese Julia die Schuld an allem und es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung. Andreas trifft zu Hause auf eine völlig verstörte Silke, und muss dann schmerzvoll den Grund für ihre Panik erfahren.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises