Folge 061

TelenovelaStaffel 5Folge 1vom 29.12.2005
43 Min. Ab 6

Julia muss erkennen, dass sie den Job, den sie für Patrizia erledigen soll, verloren hat. Annabelle und Patrizia überlegen, wie sie verhindern können, dass der Schwindel um die Porzellan-Entwürfe auffliegt. Frederik ahnt, dass Annabelle etwas im Schilde führt, weiß aber nicht was. Julia erfährt, dass ihre Porzellanentwürfe den Goldberg Designwettbewerb gewonnen haben, und Lilly versucht Julia dazu zu bewegen, endlich die Wahrheit aufzudecken. Als Annabelle einsieht, dass sie ohne Julias Entwürfe im Regen stehen, macht sie Julia ein Angebot.

