Julia - Wege zum Glück

Folge 075

TelenovelaStaffel 5Folge 15vom 19.01.2006
43 Min.Folge vom 19.01.2006Ab 6

Julia sieht, wie Patrizia und Jörg in Daniels Auto leidenschaftlich übereinander herfallen. Julia versteht nicht, was Jörg mit dieser Affäre bezweckt und versucht Daniel zu warnen, dass sich Patrizia in Gefahr begibt. Christa und Tobias küssen sich zum zweiten Mal und fragen sich, ob sie es noch einmal miteinander versuchen sollen. Kolja ist völlig perplex, als Charlotte ihn küsst, und Lilly spürt die Eifersucht in sich aufsteigen. Frederik lädt Julia zum Essen ein. Der Abend nimmt eine überraschende und dramatische Wendung.

