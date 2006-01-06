Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frederik erfährt von Niko, dass Patrizias Porzellan-Entwürfe tatsächlich von Julia stammen. Julia wird von Frederik zur Rede gestellt, und nachdem sie zunächst bestreitet, mit den Entwürfen etwas zu tun zu haben, gibt sie sich am Ende doch als wahre Urheberin zu erkennen. Werner und Christa arbeiten weiter an der Familienchronik und überraschenderweise kommen die Beiden recht gut miteinander aus. Weniger intakt ist das Verhältnis zwischen Lilly und Kolja. Lilly vermisst die Freundschaft, die sie früher verbunden hat. Patrizia gesteht vor Daniel und Frederik, dass die Entwürfe von Julia waren und belastet ihre Mutter schwer, doch Annabelle weist jegliche Schuld von sich.

