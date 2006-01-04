Julia - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 064
43 Min.Folge vom 04.01.2006Ab 6
Christa geht auf Annabelles Angebot ein und verspricht ihr, Julias Entwürfe zu liefern. Marie versucht sich bei Julia zu vergewissern, ob sie noch etwas für Daniel empfindet, und sie muss erkennen, dass ihre Freundin noch Gefühle für Daniel hegt. Lilly plagt ein schlechtes Gewissen, weil sie die Verabredung mit Kolja vergessen hat, und sie versucht sich bei ihm zu entschuldigen. Daniel unternimmt nun alles, um sich und Marie zu überzeugen, dass seine Liebe nur Marie gilt.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises