Folge 064

TelenovelaStaffel 5Folge 4vom 04.01.2006
Folge 4: Folge 064

43 Min.Folge vom 04.01.2006Ab 6

Christa geht auf Annabelles Angebot ein und verspricht ihr, Julias Entwürfe zu liefern. Marie versucht sich bei Julia zu vergewissern, ob sie noch etwas für Daniel empfindet, und sie muss erkennen, dass ihre Freundin noch Gefühle für Daniel hegt. Lilly plagt ein schlechtes Gewissen, weil sie die Verabredung mit Kolja vergessen hat, und sie versucht sich bei ihm zu entschuldigen. Daniel unternimmt nun alles, um sich und Marie zu überzeugen, dass seine Liebe nur Marie gilt.

Telenovela
