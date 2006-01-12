Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 5Folge 10vom 12.01.2006
Julia freut sich über ihren neuen Job als Designerin in der Manufaktur, doch sie weiß, dass es nicht leicht werden wird, für die Gravenbergs zu arbeiten. Lilly fragt sich immer mehr, wer die Frau ist, mit der Kolja neuerdings seine Zeit verbringt. Marie spürt, dass Daniel immer noch an Julia denken muss, doch Julia und Daniel üben den betont geschäftlichen Umgang miteinander in der Manufaktur.

