SAT.1Staffel 5Folge 128vom 15.11.2024
Folge 128: Die Schöne und der Doc

22 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12

Ein Industrieller wird erstochen in seinem Haus aufgefunden. Sowohl der Geschäftspartner des Toten als auch ein ehemaliger Angestellter sind dringend tatverdächtig. Als die Mordwaffe im Besitz des Angestellten gefunden wird, scheint der Fall gelöst. Doch eine Augenzeugin will den Geschäftspartner zur Tatzeit am Tatort gesehen haben.

SAT.1
