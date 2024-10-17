K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 12: Der vorhergesagte Mord
21 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12
Eine Wahrsagerin bittet die Kommissare um Hilfe. Sie hat vom Mord an einer jungen Frau geträumt und glaubt, dass er tatsächlich passieren wird. Kurz darauf werden Rietz und Naseband zu einem Tatort gerufen, eine junge Frau wurde brutal getötet. Das Unfassbare: Alles hat sich genau so ereignet, wie im Traum der Wahrsagerin. Hat sie tatsächlich die Fähigkeit, Morde vorherzusehen?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1