K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 14: Spezialauftrag für Naseband
21 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12
Eine Waffenschieberbande stiehlt gezielt großkalibrige Gewehre aus Privatbesitz. Doch woher wissen die Verbrecher, wo die begehrte Ware zu finden ist? Die Kommissare vermuten eine undichte Stelle in der Waffenregistrierungsbehörde. Michael Naseband schleust sich ein und ermittelt verdeckt. Beim Versuch, den Maulwurf zu entlarven, wird er selbst enttarnt und gerät in tödliche Gefahr ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1