K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 19: Großfahndung nach Naseband
21 Min.Ab 12
Eine inhaftierte Doppelmörderin ist von Kommissar Naseband schwanger. Nach einem inszenierten Selbstmordversuch im Gefängnis wird die Frau in eine Klinik gebracht. Von dort aus gelingt ihr die Flucht. Auch Kommissar Naseband, der sie bewachen sollte, ist spurlos verschwunden.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
