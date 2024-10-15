Striptease für die KommissarinJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 4: Striptease für die Kommissarin
21 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12
Bei einer Drogenrazzia in einem Stripclub kann eine Tänzerin fliehen. Die Flüchtige ist eine Polizistin, die vor mehreren Monaten verschwunden ist. Vor einiger Zeit ist ihre Schwester unter mysteriösen Umständen gestorben. Die Kommissare vermuten, dass sie auf eigene Faust den Tod ihrer Schwester untersucht hat. Alexandra Rietz gibt sich als Stripperin aus und ermittelt in dem Club ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1